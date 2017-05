Bastia fait appel de la décision de la LFP

TP

Sanctionné par une défaite sur tapis vert contre Lyon par la commission de discipline de la LFP après les incidents qui ont eu lieu à Furiani le 16 avril dernier , le Sporting Bastia a décidé de faire appel de cette décision. C'est l'avocat du club, Jean-André Albertini, qui l'a annoncé ce lundi.Le Sporting attend beaucoup de cet appel puisque l'espoir d'un maintien en Ligue 1 renaît après la victoire contre Lorient dimanche soir (2-0) et forcément des points supplémentaires ne seraient pas de refus. Cependant, il paraît peu vraisemblable que l'issue soit favorable : les faits reprochés sont graves et si le match devait être rejoué, il pourrait chambouler tout le classement et le calendrier de fin de saison.L'appel de l'espoir.