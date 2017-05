Bastia et Nancy en L2, Lorient barragiste

Dans une dernière journée folle, la Ligue 1 a vu Bastia et Nancy terminer aux dernières places. Pendant ce temps, Caen s'est maintenu en égalisant à Paris dans le temps additionnel, envoyant Lorient en barrages. Marseille conserve sa cinquième place.

4

Lorient 1-1 Bordeaux

PSG 1-1 Caen

Rennes 2-3 Monaco

Nancy 3-1 Saint-Etienne

Guingamp 1-0 Metz

Marseille 1-0 Bastia

Lyon 3-3 Nice

Toulouse 0-0 Dijon

Lille 3-0 Nantes

Angers 2-0 Montpellier

Résultats et classement de Ligue 1

Par Florian Cadu et Aurélien Sadrin Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Détermination et espoir. Voilà ce qui portent les Merlus pas vernis en début de match, le poteau sauvant les Girondins sur une tentative de Cabot. Quelques secondes plus tard, Bordeaux fait trembler les filets par Sankharé, et double provisoirement l'OM. Manque de réussite total pour les Bretons, qui passent alors avant-derniers. Insuffisant pour freiner leurs dynamisme, mais catastrophique pour leur classement général. Waris se bat et fait n'importe quoi, les hommes de Gourvennec résistent... Pour combien de temps ? Pas longtemps : sur une frappe terrible, Le Goff égalise enfin, récupérant la 17place. Autant dire que c'est la folie au Moustoir... qui aura le droit à un barrage, Caen ayant trouvé le courage pour égaliser à Paris. Encore un effort., parce qu'on a peur de voir Lorient en Ligue 2.Double objectif pour Paris : faire marquer Cavani pour qu'il batte le record de buts d'Ibrahimović, et dire au revoir à Maxwell . Pour Lorient , c'est plus triste, puisqu'il doit espérer un résultat ou prier pour espérer se maintenir. Cette pression terrorise visiblement le Stade Malherbe : Paris se balade, Aurier manquant incompréhensiblement l'ouverture du score. Rabiot, lui, ne loupe pas l'occasion et détruit les têtes caennaises d'une frappe de loin pas franchement sexy. Largement supérieur, le PSG surdomine les débats. Il faut d'ailleurs un bon Vercoutre et un Cavani peu en verve pour éviter une raclée. Et pour continuer à y croire. Miraculeusement, Caen obtient un penalty... arrêté par Trapp devant Rodelin. À cinq minutes de la fin, c'est le corps arbitral qui trahit les visiteurs en refusant un but tout à fait valable. Mais comme le football est incroyable, Rodelin, le même qui avait gâché son penalty, maintient finalement son équipe qu'on croyait morte, au bout du bout. Belle récompense., parce qu'une telle force de caractère est à féliciter.Le seul intérêt de la rencontre ? Contempler les superbes teintures sur les cheveux des champions de France et sur le crane lisse de Raggi. Et avoir enfin la preuve que Mbappé est humain, la pépite française étant l'auteur d'un immanquable à quelques centimètres du but de Costil. Un Costil en forme, qui compte bien terminer son aventure avec Rennes sur une. Sauf que sa défense n'est pas à sa hauteur, et laisse la Principauté développer son jeu, offrant un but à Fabinho au terme d'une belle action collective. Même schéma au retour des vestiaires : l' ASM domine et convertit par une tête de Jemerson sur corner. Pour l'honneur, Diakhaby réduit la marque sur un penalty provoqué par Fabinho , avant de voir Jorge trouver lui aussi la faille. Diakhaby peut bien s'illustrer par un doublé, la fête princière continue., comme le nombre de coiffures ridicules sur la pelouse.Les ultimes calculs de la lanterne rouge peuvent-ils gâcher les adieux de Galtier ? Bien entendu. Dès le quart d'heure de jeu, Busin profite d'une situation chanceuse pour lancer la partie. Plutôt mérité. En réalité, les Verts, diminués en défense, semblent totalement hors sujet. Ce qui fait le jeu de l' ASNL , à un minuscule caramel de passer devant Bastia à la différence de but. Le club lorrain le sait parfaitement, et continue de pousser sous les yeux de Platini . Bingo : sur un coup de pied de coin, Diagne reprend comme il peut et double la mise, donnant la place de barragiste à Nancy . Dès lors, l' ASSE rétorque enfin, les choses s'emballant dans les deux surfaces. Pendant ce temps, Lorient arrache un point et fait couler les larmes des locaux. Surtout que Nordin diminue l'avantage des Nancéens. Lesquels reprennent les esprits et trompent une nouvelle fois Ruffier par Maouassa, au cas où. Au moins, la bande de Correa aura bien fini., parce qu'un tel résultat fait au moins un heureux, normalement.Match amical au Roudourou. Salibur tente bien d'enflammer l'événement, mais manquent de précision. Jusqu'à une perte de balle messine horrible et le but de Diallo. Sinon ? Rien, hormis un poteau de l'inévitable Diallo. L'arbitre siffle donc le coup de sifflet final. Normal., comme le nombre de minutes intéressantes.