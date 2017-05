Bastia espère encore se maintenir en L1

AS

L'espoir fait vivre.Le Ligue 1 s'est terminée samedi soir, Bastia a fini à la dernière place du championnat, synonyme de descente, mais les joueurs corses étaient quand même à l'entraînement ce matin.Le Sporting a en effet fait appel de la décision du 4 mai de la commission de discipline de la LFP de ne pas faire rejouer le match Bastia-Lyon du 16 avril et de donner les trois points à l'OL, à la suite des incidents survenus lors de la rencontre. Les dirigeants du club seront entendus demain à 10 heures par la commission supérieure d'appel de la FFF, qui rendra sa décision dans l'après-midi.Si le match est rejoué entre les deux équipes et que Bastia l'emporte, le club corse terminerait à la 17place du championnat, Caen 18et barragiste, et Lorient relégué.Sachant que le barrage aller entre Lorient et Troyes est prévu jeudi, que les Lyonnais et les Caennais sont déjà en vacances... il est fort probable que Yannick Cahuzac empile les rouges en Domino's Ligue 2 la saison prochaine.