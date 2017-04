Bastia : deux matchs délocalisés ?

0

Et si tous les chemins ne menaient plus en Corse ?Suite aux incidents survenus dimanche dernier à Bastia lors de la réception de l'OL, la commission de discipline va se réunir aujourd'hui pour prendre quelques décisions temporaires. Selon, les deux prochains matchs à domicile de Bastia pourraient être délocalisés hors de Corse. Ces deux matchs face à Rennes et Lorient se joueraient donc sur terrain neutre à huis clos.Ce sont bien évidemment des mesures temporaires puisque le club pourrait perdre sur tapis vert ce match face aux Lyonnais. Un retrait de point est aussi envisageable.Pour l'instant, le club de l'Ile de Beauté a décidé de fermer la tribune Est de Furiani jusqu'a nouvel ordre.Pour voir à nouveau du football en Haute Corse, les Bastiais devront se rendre au stade Erbajolo (2000 places) le 28 avril, pour y voir le CA Bastia recevoir Avranches. C'est bien aussi la National.