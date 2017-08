Bastia connaît ses deux repreneurs

HL

La descente aux enfers du SC Bastia semble enfin s'être interrompue. Le SCB , qui depuis le début de l'été descendait d'une division à mesure que les jours avançaient, jouera bien en National 3, le cinquième échelon de football français. Si la SASP de la formation corse a déposé le bilan et que le club perd donc son statut professionnel, l'association sportive ne sera pas liquidée. Tout cela grâce à deux repreneurs locaux : Claude Ferrandi et Pierre-Noël Luiggi.Les patrons respectifs des groupes Ferrandi et Oscaro ont reçu le soutien de la collectivité territoriale corse pour reprendre le club. Les deux hommes d'affaires ont donc apporté des garanties financières pour empêcher le Sporting de couler et prendront la suite des actuels dirigeants ce jeudi.Pas la première fois que Luiggi joue les plombiers de service.