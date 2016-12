Bastia aurait pu recruter CR7 et Ribéry en 2002

1k

SO

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

. »Ancien joueur du SC Bastia et véritable encyclopédie du club corse, Jo Bonavita vient de publier un ouvrage intitulé «» . L'occasion d'y découvrir que Bastia n'est pas passé loin de signer Cristiano Ronaldo et Franck Ribéry en 2002. Dans des propos relayés par RMC Sports, le Corse raconte l'épisode de l'attaquant portugais : «Si les Bastiais ont donc raté le coche avec celui qui deviendra plus tard quadruple Ballon d'or, ils ont aussi manqué un certain Franck Ribéry , qui évolue alors en National à Alès : «En cet été 2002, les dirigeants de Bastia ont préféré jeter leur dévolu sur Lilian Laslandes et Florian Maurice . Dommage.