Bastia, accusé de réception

Par Mathieu Rollinger

Tous propos recueillis par MR.



1. Article 235, alinéa 4, du règlement des terrains et installations sportives de la FFF : « Pour les installations sportives de niveau 1, de niveau 2 et de niveau 3, la capacité du secteur qui doit être réservé pour les spectateurs du club visiteur doit correspondre à 5% de la capacité d’accueil de l’installation sportive concernée dans la limite de 2 000 places maximum avec sanitaires et espace de restauration spécifiques. »

Le 1novembre dernier, si la Corse honore tous les saints comme partout en France , les Bastiais ont également pu rendre hommage à une institution du football insulaire. En effet, la réserve du FC Bastia -Borgo, né de la récente fusion du Cercle athlétique avec le FC Borgo, recevait la «» du grand mais affaibli Sporting Club de Bastia dans un derby complètement inédit. Une rencontre de la troisième journée de National 3, initialement prévue le 2 septembre. À cette date, le Sporting n’était absolument pas prêt à reprendre la compétition, devant se remettre d'une rétrogradation administrative officialisée quelques jours plus tôt. C’est à la suite de cet épilogue tardif que le Sporting a pu reporter ses débuts dans sa nouvelle vie en amateur. Pourtant, difficile de comprendre pourquoi les, considérés comme club visiteur ce soir-là, pouvaient disputer ce match dans leur antre de Furiani. Et c’est donc sur sa propre pelouse et devant son public que le Sporting s’est imposé sans sourciller (3-0).Un cas loin d’être isolé, puisque les Bleus ont, à ce jour, disputé huit rencontres à Armand-Cesari, une sur terrain neutre et seulement cinq loin de leurs bases, là-bas, sur le continent. Sur le papier, pourtant, les matchs contre la réserve du FC Bastia -Borgo, du Gallia Club Lucciana et de Balagne-Île-Rousse auraient dû se jouer à l’extérieur. Autrement dit, à l’exception d’un déplacement pour affronter la réserve de l’ AC Ajaccio , le Sporting se déplace toujours lors de ses rencontres face aux autres clubs corses à... Furiani. Aujourd’hui, Bastia est troisième et a pu rattraper un à un ses concurrents, au fur et à mesure qu’il a joué ses matchs reportés.Un aménagement du calendrier qui agace sérieusement les continentaux, jugeant le championnat floué. «, fulmine Didier Camizuli, l’entraîneur d’Aubagne.» D’autant plus que le bilan des Bastiais confirme qu’ils se sentent bien mieux à la maison : après quatorze journées, le SCB est invaincu à Armand-Cesari alors qu’il n’est reparti du continent avec les trois points qu’à une seule reprise, lors d’un voyage à Villefranche. «, tranche Michel Pavon, à la tête d'un autre historique déchu, l’AS Cannes.Un avantage dont certains profitent pendant que d’autres en pâtissent. Pour les joueurs des autres équipes corses, jouer à Furiani, c'est réaliser un rêve de gosse. «» , assure Patrick Valéry, qui entraîne le FC Bastia-Borgo 2. Surtout que l'accueil y est irréprochable. «, s'enorgueillit Claude Ferrandi, le président du SC Bastia.. » «» , assure Grégory Poirier, jeune manager de l’US Marseille Endoume Catalans, actuel leader de la poule.Autre raison pouvant motiver les éphémères locataires d'Armand-Cesari : celle d’encaisser la recette de la billetterie, qui leur est due en tant qu’hôtes. «, toise Claude Ferrandi, le président du SCB.» Un avis loin d'être partagé par tout le monde. Car pendant que Bastia s’évite les traquenards, toutes les autres équipes du championnat doivent quant à elle essayer de s’en extirper. «, continue Grégory Poirier.D’autant plus quand les us et coutumes des niveaux amateurs accentuent les bienfaits de la réception. En National 3, si l'arbitre central est issu d’une autre Ligue, les juges de ligne sont des locaux. Et donc forcément des visages familiers dans le petit monde du foot régional. «, témoigne l'un des entraîneurs.» Des errances arbitrales dont l'effet est à minimiser, puisque ces arbitres locaux auraient été les mêmes à Lucciana qu'à Bastia, et que le Sporting doit également composer avec ce paramètre quand il quitte son île. Pourtant, Didier Camizuli ne digère pas certains épisodes : «La Fédération est, elle, bien au courant de ces agissements. Depuis la refonte du championnat l’été dernier, c’est elle qui gère directement cette poule, la seule à mettre aux prises des clubs de deux ligues territoriales distinctes, celle de Corse et celle de Méditerranée. «» , nous répond-on à la FFF, sans pour autant éviter les querelles aujourd’hui. S’il veut bien entendre les doléances, Christophe Drouvroy assure n’avoir reçu aucune contestation formelle, hormis «» . Le directeur des compétitions nationales de la FFF invoque des raisons de sécurité et des injonctions de délocalisation émanant de la préfecture contre lesquelles la Fédération ne peut rien. «, pose Christophe Drouvroy.» Faire appliquer la règle qui prévoit que le club recevant doit accorder 5% de la capacité totale de son enceinte aux visiteursne serait alors pas tenable.Par peur des autorités ? «» , explicite Christophe Drouvroy. Scène qui s’est déjà produite contre Le Pontet, joué à huis clos et sur terrain neutre ( à la suite des incidents contre l'OL en 2017 ). Ce jour-là, lesbastiais s’était massés en nombre autour du stade Santos-Manfredi de Corte, donnant des sueurs froides aux forces de l’ordre. C'est sûr, le Sporting concentre autour de lui énormément d’attentes sportives et économiques et ses 5000 abonnés ne risquent pas d'être découragés par un court déplacement. Mais pourquoi alors se retrancher automatiquement à Furiani ? La procédure dans ces cas-là prévoit que le club recevant sollicite une autre installation. Et la communauté d'agglomération de Bastia , propriétaire d'Armand-Cesari, y répond toujours favorablement. D'autant plus que l'enceinte est officiellement renseignée comme la structure de repli pour les clubs concernés et que son partage serait une condition pour que le Sporting puisse occuper un stade qu'il ne peut aujourd'hui plus payer seul., rapporte Patrick Valery.» Même type de discours du côté de la direction du Sporting . «, résume Claude Ferrandi.» Impossible de délocaliser tout le monde à Ajaccio et les 1000 places d’Erbajolo, stade historique du CA Bastia et occupé par l’AS Furiani-Agliani, ne peuvent être considérées comme un terrain d’entente. «, met dans la balance Christophe Drouvroy.» À Épinal, un terrain neutre. Mais le Racing n’a jamais joué à la Meinau ses matchs extérieurs. «, lance circonspect Grégory Poirier De quoi questionner le statut desà cet échelon du foot français. «, soupire Patrick Valery, qui en a porté les couleurs dans les années 1990.» «, compare le Marseillais Patrick Michelucci.» Des passe-droits que ne comprend pas non plus Michel Pavon : «» De l’autre côté de la Méditerranée, on se défend d'une quelconque démarche anti-corse. «, assure Grégory Poirier, ancien joueur pro passé par Nîmes, Amiens et Arles.Mais chacun s'estime dans son droit de faire remonter ce qu’il considère comme une injustice. À un niveau où on exige de plus en plus de sérieux et où les enjeux prennent de l'ampleur, le laxisme des dirigeants irrite. «» , se désole l’ancien Bordelais Michel Pavon. En rebattant les cartes en plein mois d’août, cette réorganisation a mis à mal les ambitions de clubs pensant d'abord croiser le fer avec la réserve du Sporting.Samedi dernier, le match à Marseille entre deux candidats à la montée, Endoume et Bastia, s'est déroulé dans un contexte de haute tension, avec des empoignades entre ultras marseillais et supporters corses. «, rétorque Claude Ferrandi.» Des rancœurs de chaque côté de la Méditerranée que la Fédération ferait bien d'apaiser d'une manière ou d'une autre. «, désespère Didier Camizuli."Basta, on ne joue plus." »En ce mois de janvier, la solidarité continentale s'active et une pétition se prépare. Mais pour demander quoi exactement ? Aux mêmes maux, des traitements différents. À Aubagne et Cannes, on pense que la solution serait «» , notamment dans le cas où Bastia finirait en tête. À Endoume, Patrick Michelucci propose une mesure applicable rapidement pour apaiser les esprits. «, expose ce notaire de métier.