Bastia à Fos-Sur-Mer ?

0

AS

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Les Bastiais dans la fosse.À la suite des incidents survenus lors de Bastia-Lyon , le Sporting devrait recevoir Rennes à Fos-Sur-Mer lors de la 35journée de Ligue 1.Selon, le club corse voulait recevoir dans le sud de la France et a jeté son dévolu sur le stade Parsemain où évolue habituellement le club d'Istres en DHR (septième division). Bastia avait déjà accueilli Guingamp dans ce stade, le 21 mars 2015 (0-0).Pour rappel, en plus de se jouer sur terrain neutre, la rencontre se disputera à huis clos.Cette fin de saison sent vraiment la défaite pour les Corses.