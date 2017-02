Bassogog MVP de la CAN, trois Camerounais dans l'équipe type

0

Congratulations to C. Bassogog who is the Total Man of the Competition! What an amazing tournament! #CAN2017 #FootballTogether pic.twitter.com/4ghnjIWQ89 — CAF (@CAF_Online) 5 février 2017

L'équipe type de la CAN pic.twitter.com/fGTa1OlxwL — Soelito (@_Bellerin17) 6 février 2017

CP

Comme quoi, on peut avoir vingt et un ans, venir d'une obscure équipe de première division danoise, et éclabousser la CAN de toute sa classe.Titularisé sur le côté droit de l'attaque camerounaise, Christian Mougang Bassogog est la révélation de la Coupe d'Afrique des nations 2017. Auteur d'un but et d'une passe décisive, l'attaquant d'Aalborg a été élu meilleur joueur de la compétition, à l'issue de la victoire (2-1) du Cameroun en finale Originaire de la ville de Douala, dont il fait la fierté, le Camerounais a déjà une rue et un carrefour à son nom.L'équipe type de la compétition vient également d'être dévoilée. Sans surprise, on y retrouve plusieurs Égyptiens, les finalistes malheureux, mais aussi deux Burkinabés. Évidemment, les Camerounais sont les mieux représentés avec trois Lions indomptables, dont l'inévitable Christian Bassogog , donc.