Bartra a repris l'entraînement

Ce n'est plus qu'un mauvais souvenir.Touché au bras lors de l'attentat contre le bus de Dortmund le 11 avril dernier le jour où le Borussia était censé recevoir Monaco en quart de finale aller de Ligue des champions, Marc Bartra est de retour à l'entraînement. Il avait été le seul joueur jaune et noir blessé par les attaques. Victime d'une fracture du poignet et touché au bras par des éclats de verre, le défenseur espagnol avait dû être opéré le soir-même.Même s'il ne pourra pas jouer contre Cologne ce samedi, il devrait revenir dès le weekend suivant contre Hoffenheim pour un choc décisif avec la troisième place en jeu.Avec le retour de l'Espagnol, le Borussia va pouvoir définitivement tourner une page très sombre de son histoire.