Barton veut voir Mousa Dembélé avec les Bleus

L'appropriation culturelle ce fléau.En état de grâce depuis plusieurs mois, Mousa Dembélé voit sa fanbase s'élargir au fur et à mesure qu'il humilie ses adversaires. Sous le charme du soyeux milieu de terrain de Tottenham Joey Barton , consultant sur la chaîne anglaise talkSPORT, s'est interrogé à voix haute sur la possibilité de voir le milieu belge dans les vingt-trois Français sélectionnés par Didier Deschamps pour la Coupe du monde.Problème, Alan Brazil, le présentateur de talkSPORT n'avait, lui non plus, pas l'air au courant que le Dembélé en question compte déjà 70 sélections avec les Diables Rouges et n'a absolument rien de français, si ce n'est un presque homonyme au Celtic , Moussa Dembélé, attaquant et bien français, lui.Un échange pour le moins surréaliste entre les deux Britanniques, qui seront prévenus par oreillette deux minutes plus tard de leur erreur, l'occasion pour Brazil de se justifier d'un hésitant «28 juin, Angleterre Belgique , et Mousa a déjà coché la date sur son agenda.