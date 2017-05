Barton se retrouve au chômage

Thanks for the memories @Joey7Barton.We've had some good times! pic.twitter.com/SdntUCUGyM — Burnley FC (@BurnleyOfficial) 23 mai 2017

Joey, en pôle pour le non-emploi.Suspendu 18 mois par la Fédération anglaise à cause de paris sportifs Joey Barton n'a pas été conservé par son club, Burnley . Logique. Après avoir avoué sa faute, l'homme de 34 ans a fait appel, jugeant que sa sanction était trop longue. En attendant, Burnley l'a salué et remercié via son compte twitter.Des souvenirs de lutte.