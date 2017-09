Bartomeu menacé par une motion de censure

1

La France a son article 49.3, les Espagnols ont leursMalgré les appels à sa démission lors du précédent match des, la direction du Barça assure que Bartomeu se sent fort. Mais une mauvaise nouvelle supplémentaire vient s’écraser sur le pare-brise du président barcelonais : deux, Agusti Benedito et Lluis Geli, ont lancé une motion de censure visant à éjecter le dirigeant de son poste de président du club. La motion a déjà atteint le seuil des 3000 signatures, ce qui reste cependant bien inférieur aux 16 570 nécessaires à sa mise en œuvre.Dans les colonnes de nos confrères hispaniques d’, Vilarrubi, vice-président catalan, tente d’éteindre le feu annoncé. «, refroidit Vilarrubi, avant de clarifier le tableau bleu et rouge.» Il a toutefois nuancé l'affaire en ajoutant que «» .Ou comment faire flipper Bartomeu quand tu tentais (un peu) de le rassurer.