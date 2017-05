Bartomeu encore cité dans une affaire judiciaire

0

TP

Le président du Barça , José Maria Bartomeu ainsi que Toni Freixa, ancien président de la commission de discipline du club, viennent de voir leur nom débarquer dans l'affaire dite des, une histoire de conflit d'intérêts. À l'origine le projet était d'installer un columbarium au Camp Nou pouvant accueillir 30 000 urnes funéraires. L'idée est venue de Santiago Bach, un entrepreneur qui a eu l'idée d'en construire dans les stades de football et qui, fin 2011 a proposé à Toni Freixa, alors son avocat, d'en construire un au Camp Nou. En 2012, Barcelone signe donc un contrat avec la société de Bach,Les problèmes ont commencé quand une vingtaine d'actionnaires de l'entreprise en question ont porté plainte contre Bach pour détournement de fonds et fraude. Ils reprochent à l'entrepreneur d'avoir signé un contrat avec le FC Barcelone sans leur accord. Le club catalan aurait accepté de céder l'exploitation commerciale des niches (où les urnes sont placées) à Vial en échange de six millions d'euros. De son côté, le club aurait encaissé un million d'euros pour y ajouter l'écusson de Barcelone. Bartomeu et Freixa devront s'expliquer sur cet accord le 9 juin prochain. Leur défense est simple : le FCB n'a aucun lien avec l'entreprise nommée si ce n'est leur partenariat commercial.Avec le nombre de casseroles qu'il traîne, Bartomeu devrait s'associer avec les Balkany et faire fortune dans la vente de matériel de cuisine.