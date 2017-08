Bartomeu dégomme Neymar et le PSG

AH

Dans le monde du e-sport, on pourrait presque parler deCe lundi, le président du Barça Josep Maria Bartomeu , est revenu pour la première fois sur le transfert de Neymar . Et ça pique un peu : «» Tout le contraire de ce qu'affirmait Nasser vendredi dernier.Après s'être payé son ancien joueur, Bartomeu a embrayé en dézinguant le PSG : «» . Vous avez dit mauvais perdant ? En attendant, Bartomeu reste tout de même lucide sur la suite du mercato catalan et défend son action de président : «Vivement le prochain PSG Barça en quart de Champions.