Barrière effondrée : la LFP va ouvrir une instruction disciplinaire

Réactions en chaîne.Après le micmac des déclarations souvent maladroites faisant suite à l'effondrement d'une barrière du stade de la Licorne lors de la rencontre face au LOSC , la commission de discipline de la LFP a annoncé ce dimanche qu'elle ouvrirait une instruction disciplinaire jeudi prochain. En parallèle, le procureur de la République d’ Amiens a ouvert une enquête dès le soir des faits.Ce dimanche matin, la présidente de la LFP Nathalie Boy de la Tour et son directeur général exécutif étaient présents à Amiens pour rendre visite aux cinq supporters et au stadier blessés et transportés à l'hôpital. «» , a déclaré Nathalie Boy de la Tour à l'AFP.C'est un début.