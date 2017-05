Barrages pour la Serie A: Carpi et Frosinone se neutralisent

L' Italie a une vraie passion pour les barrages.À la fin de la saison de Serie B, les deux premiers sont directement promus en Serie A, tandis que les six équipes suivantes se castagnent pour décrocher la place restante.Ce vendredi, c'est la première demi-finale aller des barrages d'accession pour l'élite qui s'est jouée entre Carpi et Frosinone , pour un score nul et vierge de 0-0. Le match retour se jouera lundi 29 mai, tandis que l'autre demi-finale opposera Bénévent à Pérouse ce samedi.Perugia de retour en Serie A, ce serait quand même sacrément beau