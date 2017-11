Barna Busai : « Je savoure ma petite célébrité »

Devenu star du web en cinq secondes et une glissade sur une rampe d’escalier lors d’un match de D4 hongroise, le méconnu joueur d’Eger s’est offert un joli moment de gloire adoubé par ESPN et vu des millions de fois sur YouTube. Derrière le désormais célèbre magyar glisseur se cache aussi un sérivore amoureux de son yorkshire, dont le papa et le frangin fabriquent une excellente gnôle goût framboise.

L'exploit de Barna

« Des tas de potes m’ont dit qu’ils allaient regarder Watts sur Eurosport le 31 au soir parce qu’ils sont sûrs que je serai dedans ! »

« Je ne sais pas si monsieur Orbán, en bon fan de foot qu’il est, a vu ma pirouette. Il ne m’a pas encore appelé, mais il pourrait me proposer un poste en mai après les élections, sait-on jamais... »

Propos receillis par Joël Le Pavous

Je m’appelle donc Barna Busai et j’ai eu trente-trois ans en février. Je suis originaire d’un petit village nommé Bernecebaráti situé au pied du massif de Börzsöny. J’ai commencé le football à Vác où j’ai suivi ma scolarité avant de débarquer à la fac de sport d’Eger. En dehors des cours, j’ai surtout évolué dans des clubs niveau NBIIIgenre Eger justement. J’ai aussi joué à Mezökövesd et Jászapáti lorsque ces équipes-là s’accrochaient en NBIIavant de revenir dans le coin à Felsőtarkány, puis à Bogács et Eger où j’ai trouvé un boulot dans l’import-export.Le déclic s’est produit l’an dernier quand je jouais à Felsőtarkány où l’ambiance était vraiment dingue. On n'arrêtait pas de déconner entre coéquipiers, on s’éclatait et on a même été champions de NBIII... Du coup, avant un entraînement, je me suis dit que j’allais dévaler la rampe au lieu de descendre les escaliers menant au terrain. Les mecs se sont marrés, et ça m’a encouragé à recommencer, au point de ne plus pouvoir m’en passer. Pas un début de séance ou de match sans que je ne tente ma spéciale. Résultat, j’avais déjà pas mal de pratique quand la télé d’Eger a filmé cette glissade qui a buzzé direct.Carrément pas. Tout est parti d’un dîner habituel d’après-match avec les gars. Un pote de l’équipe m’a montré une vidéo marrante suren mode «» et je lui ai dit qu’on devrait leur envoyer ma glissade en espérant que ça les botterait. Sauf qu’entre-temps, ma copine leur avait déjà transmis le truc et c’est là que lesont explosé. Ma glissade s’est même retrouvée sur l’Instagram de 433que je checke souvent, et le post frôle les quatre millions de vues aujourd’hui. Sans parler de YouTube et compagnie.Sky Sports, Eurosport et plein d’autres ont demandé au staff du club s’ils pouvaient partager la vidéo. Le propriétaire belge de la boîte où je bosse m’a personnellement félicité et m’a dit que ma glissade était passée dans le journal télé de RTL en Allemagne. Je reçois des tas de messages venant de ma famille, d’amis, de connaissances et de types que je n’ai jamais rencontrés de ma vie. Un ancien colocataire devenu prof à côté de Dubaï m’a même raconté que les gamins l’attendaient en classe avec la vidéo. Cette connerie a fait le tour du monde en deux-trois jours à peine ! J’ai été vraiment surpris.Quand un type comme toi et moi cherche des vidéos à la con sur internet, il découvre par exemple des singes qui se vautrent sur un toboggan ou un gamin tombant dans le bac à sable... Et maintenant, il va aussi me trouver en train de dévaler cette fameuse rampe. C’est quand même dingue, non ? Des tas de potes m’ont dit qu’ils allaient regardersur Eurosport le 31 au soir parce qu’ils sont sûrs que je serai dedansNon, sérieux, c’est hallucinant ce que ces quelques secondes ont déclenché. Mon portable n’arrête pas de sonner et j’ai eu droit à un reportage sur la chaîne nationale M4 Sport.En voyant ça, j’ai immédiatement dénoncé cette honteuse contrefaçon, mais c’est cool qu’ils tentent même s’ils ont encore du boulot avant de m’égaler !Mieux encore, des ex-camarades de Tárkány m’ont téléphoné pour m’avertir que les gamins jouant au club essaient de reproduire ma glissade. J’ai encore du mal à réaliser qu’un gars normal comme moi puisse susciter autant d’intérêt. Je savoure ma petite célébrité, mais je suis surtout fier d’avoir évolué en D2 à côté de la fac et du taf. Je n’ai jamais rêvé d’être une star de la sélection et le parcours que j’ai accompli me ravit pleinement.Je regarde énormément de séries et de films au ciné ou à la maison ! J’adoreet. Cette semaine on a vuau multiplex avec ma copine. La semaine d’avant, c’était le dernierplus un autre film et on adorerait voirsorti fin octobre. Sinon, je passe le plus de temps possible avec mon frère et mes parents restés dans la région de Vác. J’ai aussi terminé récemment une formation d’entraîneur, car je voudrais rester dans le foot après la fin de ma carrière et il y a de fortes chances que je supervise des petits une fois que j’aurai raccroché.Ils me taquinent tous les jours, du genre : «» Mais je le prends bien, évidemment ! Lebelge m’a sorti le même refrain en plaisantant sur le fait qu’une célébrité bosse pour lui. Star ou pas, je reste un simple salarié employé depuis 2004-2005 qui s’occupe de commander des matières premières pour du mobilier design. Je garde les pieds sur terre. Ma glissade, c’était juste une blague qui n’aurait pas autant marché il y a dix-quinze ans avant l’arrivée de Facebook et compagnie.Sans hésitation un papier du site d’informations 24.hu qui titraitJe ne sais pas si monsieur Orbán, en bon fan de foot qu’il est, a vu ma pirouette. Il ne m’a pas encore appelé, mais il pourrait me proposer un poste en mai après les élections, sait-on jamais...Un autre truc qui m’a aussi bien fait marrer, c’est ce commentaire sur Reddit qui disait qu’il faudrait ajouter mon profil dans FIFA. Ça n’aurait aucun sens en dehors de ma fameuse glissade, mais j’avoue que ce serait vraiment sympa de se retrouver dans le jeu avec Mbappé, qui a d'ailleursla vidéo sur Instagram.