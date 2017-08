Baresi, enfer et paradis

#2: Franco Baresi

La dixième étoile

L'âge sombre

Le séisme Berlusconi

La défense au rang d'art

Vidéo

Retour Suite

Plus qu'un champion, Franco Baresi est un témoin. Un témoin du temps qui passe et d'un club qui change de fond en comble. Entre le Milan de Berlusconi, champion d’Europe en 1989 et celui de la fin des années 70, surprenant champion d’Italie bientôt condamné au purgatoire de la Serie B, il y un gouffre, immense. Et un seul et unique joueur qui permet de faire le lien entre les deux : Baresi. Un mythe vivant, qui refuse toute hiérarchisation entre ces deux Milan, pourtant si différents : «le sait : si les sentiments que lui évoquent ces deux époques sont antinomiques, la force des souvenirs, elle, reste identique.Pourtant, tout commence d'abord comme dans un doux rêve pour Franco Baresi. Ses débuts en équipe première du Milan, à seulement 17 ans , lui attirent déjà les louanges de la légende Gianni Rivera, conquis d'office : «» . La saison suivante, ledu Milan, Nils Liedholm, installe Baresi dans l'axe de la défense. Le succès est total. Déjà incroyablement mature mentalement et tactiquement, le jeune libéro emmène Milan jusqu'au titre de champion d'Italie en 1979. Un titre pas comme les autres, qui représente le dixième sacre du Milan en championnat, que lesattendent depuis onze ans, le fameux «» . «» , observe Liedholm. La saison suivante, Baresi confirme et lesterminent à une satisfaisante troisième place. Mais tout s'effondre soudainement quand le club lombard est rétrogradé en Serie B, suite au scandale du Totonero.Une relégation qui initie un cycle de trois saisons noires pour les. Si Milan remonte dans l'élite dès 1981, le club est relégué en Serie B l'année suivante. Une saison désastreuse, notamment marquée par l'absence prolongée de Baresi, atteint d'une maladie du sang qui l'éloigne pendant quatre mois des terrains. Pourtant considéré comme le défenseur le plus prometteur d'Italie, Baresi s'envole pour la Coupe du monde 82 en Espagne, en sachant qu'il évoluera en Serie B la saison prochaine. Mais il refuse catégoriquement de quitter le Milan. Même après avoir remporté - bien que sans jouer - le mondial avec la, le joueur reste inflexible : «» En choisissant de souffrir en silence sous le maillot rouge et noir plutôt que d'intégrer une prestigieuse formation de Serie A, Baresi achève ainsi de gagner les cœurs deset de sa direction. À partir de 1982, il devientet ne lâchera plus le brassard jusqu'à la fin de sa carrière, quinze ans plus tard.C'est dans un mélange de sidération et d'admiration que le défenseur observera ensuite l'arrivée de Silvio Berlusconi à la tête du club Lombard en 1986. Il comprend alors que le vieux Milan, celui pour lequel il s'est sacrifié sans calculer, a vécu. «» , rembobine Baresi. Le Milan dusera d’une toute autre dimension. Berlusconi veut d’entrée bâtir un club capable de briller de mille feux sur les terrains, comme de donner le « La » de l'agenda médiatique en dehors : «Si Milan change, Baresi, lui, restera le même de bout en bout. À la différence près que son talent, désormais mis en valeur par les titres en pagaille dessur le plan national comme continental, explose au yeux du monde entier. Majestueux, technique, doté d'un sens superlatif de l'anticipation, voir Baresi défendre a quelque chose de merveilleux. «» , se remémore Marcel Desailly. «» Un art que Baresi imprègne de son style, si particulier, alors que son gabarit modeste dissimule des qualités physiques insoupçonnées : «, se souvient Paolo Maldini.» Spécial, Baresi le restera jusqu'à ce qu'il mette fin à sa carrière en 1997. Son numéro de maillot, le six, est alors retiré, une première dans l'histoire du. Une histoire aux contours parfois sombres, parfois triomphants, que Franco Baresi avait décidé d'embrasser dans sa totalité.