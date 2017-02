Barcelone, trois buts et c'est tout

Avec une équipe remaniée, les Catalans ont moins brillé que le score ne laisse penser (3-0) face à un bon Bilbao. Alcácer a inscrit son premier but en Liga avec le Barça, et Messi a encore scoré sur coup-franc.

0

Barcelone 3-0 Athletic Bilbao

Équipe bis pour le Barça, Neymar passeur décisif

Nouveau coup-franc direct pour Messi

Par Florian Cadu

Enfin. Paco Alcácer l'attendait depuis des mois, ce premier but en championnat. Comme les supporters, d'ailleurs. L'avant-centre, arrivé en Catalogne lors du dernier mercato estival, n'avait pas encore fait trembler les filets de Liga avec son nouveau club. Une anomalie pour un joueur qui a planté 24 pions lors deux saisons précédentes et dont le rendement ne fait pas l'unanimité depuis le début de la saison. Sa quatrième titularisation a donc été la bonne. Surtout, sa transformation inscrite à la 18e minute de jeu a permis de lancer la victoire de son équipe, pas hyper séduisante mais efficace face à l' Athletic Bilbao . Un coup-franc de Messi associé à un numéro de Vidal plus tard, et voilà Barcelone revenu à une petite unité du leader et rival madrilène (avec, quand même, deux matchs en retard pour le Real).Contre toute attente, c'est d'abord Bilbao, auteur d'un gros pressing, qui se procure les meilleures occasions. García touche même le poteau. Il faut dire que Barcelone, qui doit gérer la double confrontation contre l' Atlético Madrid en coupe, aligne une équipe inhabituelle. Le trio Turan-Gomes- Rafinha compose le milieu de terrain et Alcácer est donc placé en pointe à la place de Suárez. Bonne idée : l'ancien attaquant de Valence ouvre rapidement la marque sur un très bon boulot de Neymar , qui régale avec ses contrôles porte-manteau. Très sévère pour l'Athletic, qui avait bien commencé et voit ses efforts défensifs anéantis en une accélération brésilienne. Et qui se heurte au décisif Ter Stegen.Iraizoz n'a pas la même réussite lorsqu'il laisse passer le coup-franc anodin frappé par Messi sur le côté droit. Le quatrième but sur coup-franc direct de l'Argentin en 2017. Grâce à son joli réalisme dans les deux surfaces, le Barça a donc plié le match en quarante minutes. Pourtant, Luis Enrique ne semble pas convaincu. À la pause, l'entraîneur fait rentrer Mascherano à la place de Piqué, averti (son jaune est d'ailleurs quasiment un rouge) et vraiment pas au top niveau relance, pour maîtriser des Basques agréables à regarder jouer.Rien à faire : Bilbao reste dangereux et les potes d'Umtiti ne parviennent pas à développer leur jeu. L'essentiel est sauf, puisque Ter Stegen chope son, Vidal rajoute un troisième but et Barcelone s'impose sans dépenser trop d'énergie (Messi sorti dès l'heure de jeu, zéro minute pour Suárez). Toujours bon à prendre, à l'approche des grands rendez-vous. Qu'Alcácer pourra aborder avec un peu plus de confiance.