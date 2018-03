Barcelone soutient le héros de la tuerie de Parkland

2

La classe à la catalane.Le FC Barcelone a proposé jeudi de soutenir le traitement médical d'Anthony Borges, le jeune homme de quinze ans qui avait pris cinq balles dans le dos et les jambes en empêchant l'accès à une classe à l'auteur de la tuerie en Floride, qui avait assassiné 17 personnes au lycée de Parkland le 14 février dernier.En 2016, Anthony Borges avait passé deux mois dans l'académie du Barça à Lauderhill, en Floride, et le club catalan a annoncé jeudi qu'il inviterait le jeune homme à réaliser son rêve, assister à un match au Camp Nou et rencontrer Lionel Messi Beaucoup plus qu'un club.