Barcelone atomise Gijón

FC Barcelone 6-1 Sporting Gijón

Les Barcelonais ont déroulé face à Gijón, qui a trop rapidement enfilé le costume de victime.Le cauchemar de Gijón commence dès la huitième minute, le temps qu’il faut à Lionel Messi pour mettre en marche le tableau d’affichage. Sur un centre de Javier Mascherano , la défense asturienne joue mal le hors-jeu, et permet à la, seule devant Iván Cuellar, de tranquillement lober le gardien de la tête. Trois minutes plus tard, c’est le S de la MSN qui est en action. Sur un magnifique service de Neymar Luis Suárez dribble le portier et dans un angle fermé fait le job, pour envoyer la balle vers le but. C’est finalement Juan Rodríguez qui la dévie dans ses propres cages. Les deux équipes laissent peu de répit aux spectateurs du Camp Nou, puisque quasi inexistants en ce début de match, les Asturiens parviennent à réduire le score. Sur une de ses rares incursions dans la surface catalane, Burgui voit son tir toucher le poteau. Heureusement pour les hommes de Rubi, Carlos Castro a suivi. Revenu à 2-1, l’espoir est de courte durée pour les visiteurs. Il ne faut en effet pas plus de six minutes à Luis Suárez pour doucher les espoirs adverses, d’une splendide reprise de volée.Au retour des vestiaires, même combat. Bien servi par le quintuple Ballon d’or, Pablo Alcácer trompe Cuellar d’une frappe du gauche. Sûrement inspirés par le PSG il y a deux semaines, les hommes de Luis Enrique tiennent un siège dans la moitié de terrain adverse. Les occasions s’enchaînent, avant que Neymar y aille de son petit but. Sur un coup franc excentré à l’entrée de la surface, le Brésilien enroule parfaitement sa frappe pour tromper Cuellar. Le reste du match est exclusivement catalan. Ivan Rakitić s'occupe de boucler le festival en beauté.Avec cette défaite, Gijón confirme son statut de relégable. De son côté, Barcelone se rassure dans le jeu, et met la pression sur le Real et Séville.