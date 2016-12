Barça : une solution pour les Esteladas ?

138

CP

Depuis la finale de la Ligue des champions 2015, l'Estelada, le drapeau indépendantiste catalan, est au cœur d'un conflit récurrent entre l'UEFA et le FC Barcelone À chaque fois que le drapeau fait une apparition en Coupe d'Europe, l'organisation européenne du football sanctionne les Catalans. Ainsi, le club a enchaîné les amendes et a déjà dû débourser 80 000 euros à cause des fameuses Esteladas.Face à cette situation récurrente, un début d'accord a été trouvé entre l'UEFA et le Barça : le club catalan a accepté de retirer son recours au Tribunal arbitral du sport, et en échange l'UEFA s'est engagée à créer «» .À la suite des négociations, le porte-parole du club catalan, Josep Vives, s'est montré très positif : «Dans son communiqué, l'UEFA est restée beaucoup plus ambiguë. Elle reconnaît que les règles en question «» tout en insistant sur le fait qu'il y a «» pour les modifier.Reste à savoir si les drapeaux bretons seront aussi sanctionnés en cas de qualification de Lorient en Ligue des champions.