Barça : un accord de principe avec Grêmio pour Arthur

Arthur vs Lanus (Finale de la Copa Libertadores)

SB

Le roi Arthur.Selon le site brésilien, le Barça s'est mis d'accord avec Grêmio pour le transfert d'Arthur. Le montant de l'opération est estimé à 40 millions d'euros (dont 10 millions de bonus). Barcelone devrait laisser le milieu de terrain au Brésil jusqu'en janvier 2019.Arthur fait partie des plus grands espoirs brésiliens. Il a remporté la Copa Libertadores en décembre dernier avec Grêmio, et a été élu homme du match en finale.Problème : le Barça n'a pour l'instant plus de place pour un extra communautaire supplémentaire, puisqu'elles sont occupées par Paulinho Yerry Mina et Coutinho. Cependant, ce dernier devrait obtenir la nationalité portugaise dans les prochains jours, ce qui permettrait l'arrivée d'Arthur.Appétissant.