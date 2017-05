Baptiste Giabiconi au capital du FC Martigues ?

AA

Un mannequin pour retrouver le podium ?Le FC Martigues a annoncé dans un communiqué que le mannequin et chanteur Baptiste Giabiconi va devenir son investisseur principal et intégrer l'organigramme du club. La nouvelle devrait être officialisée demain en conférence de presse. Natif de Marignane, égérie de Karl Lagerfeld, le jeune Provençal de 27 ans apporterait des liquidités à un club qui n'arrive toujours pas à se relever de son dépôt de bilan de 2003. Par ailleurs, le FC Martigues devrait également officialiser ce mercredi un partenariat avec l'OM. Des changements qui pourraient permettre aux Sang et Or, mal en point en CFA (onzièmes sur seize), de retrouver quelques ambitions, alors qu'ils ont quitté la première division il y a vingt-quatre ans.