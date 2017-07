Banega de retour à Séville

HL

On t'avait pourtant dit de ne pas la rappeler…Le milieu de terrain de l' Inter Milan , Éver Banega, est de retour dans les bras de son ex, la belle Andalousie, un an après l'avoir quittée. Il a signé, ce lundi, un contrat de trois ans en faveur du FC Séville . L'indemnité du transfert devrait se situer aux alentours de neuf millions d'euros.Malgré ses trente-quatre apparitions sous le maillot intériste cette saison, il n'a jamais réussi à convaincre en Italie . Le voilà de retour en Espagne , là ou il a effectué l'ensemble de sa carrière en Europe (cette parenthèse milanaise mise à part).Sévillan for Éver.