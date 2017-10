Bamba réintégré au groupe pro à Sainté

1

JB

Très courte, cette saison de Loft Story.Alors qu'il avait été placardisé par les dirigeants de l'ASSE il y a plus d'une semaine pour ne pas vouloir prolonger dans le Forez, Jonathan Bamba va être remis à la disposition d'Óscar García, rapporte. Le club a repris contact avec les représentants du joueur, et espère trouver un accord avec l'attaquant, sous contrat jusqu'à l'été prochain.Une nouvelle qui a dû soulager le coach espagnol des Verts, lequel avait regretté cette mise à l'écart en conférence de presse : «Un renfort bienvenu pour des Stéphanois, qui tournent à une moyenne d'un point par match depuis fin août, et viennent de se faire punir à Montpellier (1-0).