Balotelli va prolonger à Nice

Appel, contre appel. Mario Balotelli est imprévisible, pour le meilleur comme pour le pire. Après des semaines de rumeurs l'envoyant à Marseille ou Dortmund , Super Mario devrait finalement rester à Nice . Selon, l'attaquant italien est sur le point de prolonger avec les Aiglons, troisièmes du dernier championnat. Une source proche du dossier a même confié au quotidien qu'il ne restait «» .À 26 ans, Balotelli sort de sa meilleure saison sur le plan personnel (15 buts en 23 matchs). Mais sa nonchalance et son gros salaire (450 000 euros bruts mensuels) ne lui attirent pas que des amis. L'Italien ne sera pas présent pour la reprise de l'OGCN ce lundi, mais devrait faire son retour le 21 juin, en même temps que les Sud-Américains Dante , Dalbert et Martinez. À un an de la Coupe du monde, ce choix de la stabilité et de la continuité est peut-être encouragé par une envie de réintégrer laEn même temps, avec Lucien Favre, Nice c'est un peu Dortmund