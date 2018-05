Balotelli rend hommage à Astori et répond à une banderole raciste

« Mon capitaine a le sang italien » banderole debile exposée hier pendant le match de l’Italie visait Balotelli, un des joueurs plus capés et donc potentiel capitaine de cette Nazionale La réponse de Balotelli sur Instagram : « On est en 2018. Ça suffit! Réveillez-vous » pic.twitter.com/In2KEcZYrQ — Simone Rovera (@SimoneRovera) 29 mai 2018

Du beau, du très beau, et du très moche pour le grand retour de Super Mario en sélection.Vingt-et-une minutes. C'est le temps qu'il a fallu à Mario Balotelli pour marquer à nouveau avec la lundi face à l'Arabie Saoudite (2-1) à Saint-Gall (Suisse), ce qu'il n'avait plus fait depuis la Coupe du monde 2014.L'attaquant italien (14 buts en 34 sélections) fait preuve de classe sur le terrain avec un joli but, mais aussi en dehors en dédiant sa réalisation à Davide Astori , ancien capitaine de la Fiorentina tragiquement décédé le 4 mars dernier : «» , a posté Balotelli sur son compte Instagram.La soirée aurait pu être parfaite pour le buteur niçois, si des supporters de la Nazionale n'avaient pas utilisé leur bêtise pour remplir une banderole : «» . Ce à quoi Balotelli a répondu sur Instagram avec beaucoup de maturité et de recul : «