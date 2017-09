Balotelli réagit à l'affaire Cavani-Neymar

Mario Balotelli sur sa story Instagram suite à la Une de l'Equipe du jour.. pic.twitter.com/qDDjXeFmYK — PFC (@PassionFootClub) 19 septembre 2017

AG

Le pénalty dont tout le monde parle ! Mario Balotelli garde rarement les choses pour lui, et donne souvent son avis via ses réseaux sociaux. C'est donc naturellement que le joueur de l'OGC Nice a pris position sur l'affaire du pénalty entre Cavani et Neymar Sur Instagram, l'attaquant italien a posté une photo de la Une du journalqui titre «» sur cette affaire. Le fantasque Niçois a commenté : «» . Mario est fin prêt pour coacher le PSG.