Balotelli égale son record de buts

0

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

En ouvrant le score face au PSG , ce dimanche soir, Mario Balotelli n'a pas seulement mis les siens sur la voie du succès, il a encore une fois rappelé la terrible efficacité qui peut être la sienne devant le but.D'ailleurs, ce pion inscrit face au champion de France en titre, son quatorzième en Ligue 1, lui permet d'égaler son record de buts inscrits sur une saison, en championnat. La dernière et seule fois où il avait atteint un tel chiffre, c'était sous les couleurs du Milan AC lors de la saison 2013-2014. Ce qui rend toutefois sa saison en cours plus impressionnante c'est qu'il n'aura eu besoin que de vingt-et-un matchs dont dix-huit titularisations pour atteindre ce total. Pas mal.Et puis bon, il lui reste trois matchs pour améliorer son record, en plus.