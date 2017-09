Balotelli écœure Rennes

429

Un c'est bien, deux c'est mieux.Encore dans l'euphorie de leur dernier carton en championnat, Rennais et Niçois ont à cœur de confirmer leur bonne forme et pénètrent sur la pelouse du Roazhon Park avec la ferme intention de s'extraire du ventre mou. Mais la première mi-temps laisse un goût de trop peu dans la bouche du public qui aurait voulu voir au moins l'une des nombreuses occasions proposées finir au fond des filets. Côté Aiglons, la majorité du onze de base a participé à la balade à Zulte en Ligue Europa jeudi (1-5) , mais l'enchaînement des rencontres ne semble pas être un problème, comme en témoigne la légère domination azuréenne lorsque M. Rainville renvoie tout le monde au vestiaire.Porté par un formidable public, le Stade rennais apparaît transcendé en seconde période et ce sont les Bretons qui se montrent les plus dangereux, à l'image d' Ismaïla Sarr qui provoque à lui seul les cartons jaunes reçus par Christophe Jallet et Allan Saint-Maximin . Dans les cages niçoises, Yoan Cardinale se charge de tenir la baraque, à l'image de ce ballon de Sarr rattrapé de justesse sur sa ligne. Dans le champ, la fatigue accumulée en Belgique commence à se faire ressentir et le but refusé à Saint-Maximin pour un contrôle de la main ne fait pas du bien au moral des Aiglons.Mais le syndrome du chat noir, c'est finalement s'incliner 0-1 à cause d'une frappe de mule de Mario Balotelli qui nettoie la lucarne du pauvre Tom áš Koubek. Quatrième pion en huit jours pour l'Italien qui laisse entrevoir aux Niçois un avenir plus radieux que leur début de saison poussif.