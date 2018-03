Balotelli, dépendance à compenser

Forfait pour le déplacement à Guingamp, Mario Balotelli a peut-être d'ores et déjà condamné les Niçois à repartir de Bretagne avec rien, ou presque, dans la besace. Tout simplement parce que sans lui, Nice n'a jamais gagné cette saison. Une véritable Balo-dépendance, même si Lucien Favre ne veut pas en entendre parler.

La Balo-dépendance inavouée

Pléa, l'élève censé devenir maître ?

Par Andrea Chazy

» Sans laisser transparaître la moindre émotion, Lucien Favre sait que la nouvelle est mauvaise. Si la blessure de Balotelli n'est pas grave, son absence pour le déplacement à Guingamp, elle, l'est réellement : quelle que soit la compétition, Nice n'a pas gagné un seul match sans Balotelli cette saison. Oublié la période où l'international italien jouait un match sur deux à cause de ses pépins physiques. Car fort de ses 22 buts en trente matchs avec Nice, Balo est actuellement en pleine bourre. Au point d'attirer le regard de Luigi Di Biagio, qui l'a pré-convoqué en, lui qui n'y a plus foutu les pieds depuis quatre ans.Cette Balotelli-dépendance est réelle, et les Niçois en sont conscients : «» , a soufflé Arnaud Souquet face à la presse, le défenseur ayant délivré trois de ses quatre passes décisives à Mario cette saison. Derrière Balotelli, pourtant, c'est un peu le désert : seul Alassane Pléa dépasse les dix pions inscrits, mais avec une moyenne d'un but tous les quatre matchs. Une vérité que se garde pourtant bien d'assumer, du moins publiquement, Lucien Favre . Le technicien suisse ne veut absolument pas entendre parler de « Balo-dépendance » , comme après cette défaite à Toulouse il y a un mois : «. » Sauf que les autres ne saisissent pas cette chance. Ou trop peu.Déjà heureux d'avoir réussi à garder miraculeusement Balotelli cette année, l'état-major niçois sait déjà que remplacer son buteur italien, en fin de contrat dans quelques mois, sera le casse-tête numéro 1 de l'été niçois à venir. Mino Raiola a même déjà annoncé la couleur : «» Si Nice a fini par répliquer dans les colonnes de, expliquant timidement que certaines clauses «» , personne n'est dupe. L'OGC va récupérer quelques millions, au mieux, et devra se débrouiller avec ça pour trouver une fine gâchette capable de combler le trou béant laissé par le départ de Balotelli. Cet homme fort, il l'a peut-être déjà dans ses rangs avec Alassane Pléa . Mais de là à en être sûr, il y a plus qu'un pas pour que les fans du Gym en soient convaincus.