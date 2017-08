Balotelli de retour contre Naples ?

AS

Les mauvaises langues diront que Mario Balotelli choisit ses matchs.Touché aux ischio-jambiers, l'Italien était absent la semaine dernière pour les déplacements à Amsterdam (2-2) et Saint-Étienne (1-0). Pas complètement remis, l'attaquant est d'ores et déjà forfait pour la réception de Troyes ce vendredi.En revanche, selon, Balotelli devrait être de retour pour affronter le Napoli en barrages de Ligue des Champions. Les Aiglons se déplacent à San Paolo le 16 août et reçoivent Marek Hamsik et ses coéquipiers le 22 à l'Allianz Riviera.