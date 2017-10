Ballon d'Or : Suarez, Coutinho et Mertens y sont aussi

JB

Deuxième cuvée.Cinq nouveaux noms ont été annoncés pardans la liste des 30 prétendants au Ballon d'or. Il s'agit de Luis Suarez, Sergio Ramos Philippe Coutinho et Dries Mertens . Cela fait déjà trois joueurs coté, et une première pour les trois derniers nommés.Une bonne équipe pour taper un five.