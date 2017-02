Bale signe un retour gagnant

Le Real Madrid a dominé l’Espanyol Barcelone 2-0 à domicile, grâce à des réalisations de Álvaro Morata et Gareth Bale. Un succès mérité face à des Catalans inoffensifs, qui ont rendu la rencontre ennuyeuse au possible.

232

Real Madrid 2-0 Espanyol

Benzema absent, Morata saisit sa chance

Pas de réaction de l'Espanyol

Trois mois après, Gareth Bale est de retour. À la 71 Bernabé u se lève pour son Gallois. Blessé à la cheville et disparu des radars depuis le match à l’extérieur au Sporting , le 22 novembre dernier, l’attaquant a retrouvé la pelouse madrilène sous une salve d’applaudissements. Rentré à la place d’Álvaro Morata pour les vingt dernières minutes d'un match qui semblait déjà bouclé à double tour - malgré le score (1-0) -, Gareth Bale aura trouvé le moyen de froisser les ficelles d'un redoutable tir croisé pour donner un peu de relief au succès. En face, c'est comme si l' Espanyol n'y avait jamais cru.Le nouveau meilleur buteur français dans l’histoire de la Ligue des champions n’est pas sur la feuille de match. Karim Benzema a été laissé au repos par Zinédine Zidane , au même titre que Keylor Navas et Luka Modrić. Avec un trio Kroos-Kovačić- Isco au milieu, la machine madrilène met une vingtaine de minutes à se mettre en route. Et puis, les assauts défilent sur le but catalan. Une tête de Morata, au-dessus, un centre-tir de Cristiano Ronaldo , un but du Portugais mais signalé hors jeu. L’ouverture du score finit par tomber de la tête de Morata au deuxième poteau, sur un caviar de centre délivré par Isco , 1-0. Entre temps, Mateo Kovačić a fait connaissance avec la carcasse de Pape Diop dans les airs. Le Croate terminera la partie avec un gros pansement sur la joue, qui se mariera parfaitement avec sa tronche de guerrier.Mené au score logiquement, l’ Espanyol Barcelone ne fait rien pour inverser la tendance. Au retour des vestiaires, coach Quique Sánchez Flores lance José Antonio Reyes . Reste que son équipe catalane paraît toujours aussi timorée offensivement. À quatre jours de disputer un match en retard contre Valence, le Real ne force pas sur l'accélérateur. Mais Gareth Bale , de retour après trois mois d'absence, aura à cœur de marquer son but, alliant puissance physique et justesse technique à dix minutes du terme. 2-0, score final. Un après-midi très tranquille pour la Maison Blanche, en somme.