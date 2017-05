Bale ne sera pas à 100% samedi soir

AD

C'est l'une des bonnes nouvelles de la semaine côté madrilène, Gareth Bale va pouvoir jouer lors de la finale de Ligue des Champions de samedi soir Mais pas d'emballement, le Gallois s'est lui même exprimé sur son état de santé et a jugé qu'il n'étais pas au top de sa forme : «» a déclaré celui qui souffre du mollet gauche depuis le mois d'avril. Bale a également mentionné une blessure à la cheville qu'il traine depuis des mois, et qui l'avait poussé à passer sur le billard en novembre dernier : «Bale garde tout de même bon espoir d'avoir le plus de temps de jeu possible lors de la finale, qui en plus se joue dans sa ville natale, à Cardiff : «