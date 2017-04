Bâle champion pour la huitième fois de suite

0

SO

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Et ça continue encore et encore.En s'imposant à Lucerne ce vendredi soir (1-2), le FC Bâle a validé son huitième titre de champion de Suisse consécutif. Mieux, les coéquipiers de Taulant Xhaka possèdent désormais vingt championnats dans leur besace. Malgré la présence de Guillaume Hoarau (18 buts) chez les Young Boys Berne, le FC Bâle n'a pas vraiment tremblé et valide son sacre à six journées de la fin de la Super League.Mais les Bâlois ne sont pas en vacances pour autant. Compétiteurs et challengers, ils espèrent battre tous leurs records, comme celui de points ou de buts marqués. Pour cela, il leur suffit de remporter trois des six dernières rencontres et de planter neuf buts.