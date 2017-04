Bale absent trois semaines

2

La BBC devient la ABC. Gareth Bale s'est blessé ce dimanche lors du Clasico entre le Real et Barcelone (2-3) ) et manquera plusieurs semaines de compétition.Remplacé par Marco Asensio , le Gallois souffre d'une lésion musculaire et manquera du coup les demi-finales, aller et retour, contre le voisin et rival, l'Atletico Madrid, prévues les 2 et 10 mai.Un coup dur pour l'équipe de Zinedine Zidane, également à la lutte avec le Barça pour le titre en championnat.Si le Real se qualifie pour la finale de la Ligue des Champions, l'ancien ailier de Tottenham sera de retour pour assister au triplé de Kylian Mbappé.