Baldé match

Après avoir pu observer furtivement Keita Baldé face à Leipzig en C1 ce mercredi, la Ligue 1 et les supporters de l'ASM devraient sans doute découvrir plus largement le jeu de l'ailier sénégalais ce samedi, face à Strasbourg. Attention, ça déménage.

37

Le dribble dans la peau

« Ne me comparez pas à Mbappé, ne me comparez à personne »

Par Adrien Candau

Propos de Keita Baldé et Omar Daf issus de L’Équipe

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Un nul aux airs de faux départ. Les admirateurs de l'AS Monaco et de son jeu offensif ont dû bien malgré eux ronger leur frein ce mercredi, face à Leipzig. Un match où leurs poulains ont livré une prestation franchement neutre, pour ne pas dire carrément soporifique d'un point de vue offensif. Quatre-vingt-dix minutes d'ennui, ponctuées de quelques rares sursauts qui sont souvent venus d'un seul homme, entré à 15 minutes de la fin du temps réglementaire : Keita Baldé.Pour son premier match sous les couleurs monégasques, l'ex-enfant terrible de la Lazio a tout de suite mis les choses au clair : la routine, les nuls qui arrangent tout le monde et le football un poil trop stéréotypé proposé par l’ ASM et son adversaire allemand ce mercredi ? Très peu pour lui. Inversement, avec Baldé, on ne risque pas de s'ennuyer. Y compris en dehors des terrains. À seulement 22 piges, le Sénégalais est déjà célèbre pour ses engueulades à répétition avec ses entraîneurs successifs à la Lazio, comme pour ses clashs interposés avec le président du club du Latium, le controversé Claudio Lotito . Capricieux, doté d'un sacré caractère depuis ses débuts en pro, Keita a souvent quelque chose à redire, et ne se prive pas de râler quand il estime son temps de jeu trop faible. Il a aussi demandé à plusieurs reprises à quitter la Lazio au fil des saisons, comme si la formation ciel et blanc était un poil trop petite pour son talent.Un talent qu'à peu près personne n'aurait l'idée de lui contester. Enfin mis dans la peau d'un titulaire du onze typela saison dernière, Baldé recueillait ainsi les louanges de son entraîneur, Simone Inzaghi, qui voyait en lui «» . Même son de cloche du côté des compatriotes sénégalais de Baldé. Omar Daf, l'entraîneur de la réserve de Sochaux, qui collabore aussi avec le staff technique de l'équipe nationale du Sénégal, parle ainsi de Baldé comme d' «Ce qui tombe plutôt bien, parce qu'après les départs de Mbappé et Bernardo Silva, l'ASM manque justement de joueurs capables d'injecter une bonne dose de magie et d'imprévisible pour emballer des rencontres au rythme un peu convenu. C'est précisément ce que Baldé a tenté de faire face à Leipzig en C1 cette semaine, en multipliant les provocations balle au pied, adressant déjà des centres plutôt bienvenus pour ses partenaires, qui manquaient malheureusement de présence dans la surface adverse. Un premier aperçu prometteur du football de Keita Baldé, alors que l'ailier sénégalais ne s'est vu offrir que quinze minutes de jeu. Sans doute de quoi lui permettre d’espérer étrenner une première titularisation sous le maillot rouge et blanc face à Strasbourg, ce samedi.Reste encore à voir comment Jardim va intégrer le Sénégalais à sa tambouille tactique. Mercredi, il l'a fait entrer à gauche de son 4-2-3-1, en remplacement de Diakhaby. Mais Keita est aussi parfaitement capable d'évoluer en retrait d'une pure pointe, dans un système à deux attaquants qu'on sait cher à Jardim, dont le module fétiche en Principauté reste le 4-4-2. C'est d’ailleurs dans une formation en 3-5-2 que Baldé avait évolué à la Lazio en fin de saison dernière. En soutien d'Immobile, il avait réalisé une fin d'exercice 2016-2017 en boulet de canon, inscrivant notamment huit buts lors de ses cinq derniers matchs. Nul doute que le profil mobile du Sénégalais se marierait ainsi très bien avec les talents de buteur compulsif de Radamel Falcao À une condition : que Jardim parvienne à gérer la concurrence et les susceptibilités de son vestiaire. Car l' ASM a du beau monde devant : Diakhaby, Ghezzal, Rony Lopes ... Mais aussi et surtout ce bon vieux Stevan Jovetić, venu se relancer sur le Rocher. Il y a une semaine, face à Nice , c'est le Monténégrin qui avait été choisi pour remplacer à l'heure de jeu Radamel Falcao . Un changement à la suite duquel Keita avait tiré une tronche des mauvais jours. Car le Sénégalais sait ce qu'il vaut et compte bien définitivement faire décoller sa carrière du côté de Monaco : «"phénomène"» Ça promet.