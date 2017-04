Balaise Matuidi à la rescousse !

Dans un match qui semblait complètement maîtrisé, le PSG a joué à se faire peur en laissant Metz revenir à 2-2 dans les derniers instants. Heureusement pour lui, Blaise Matuidi était là pour ramener les trois points. Matuidi héros…

5

FC Metz 2-3 Paris Saint-Germain

Coup double

Scénario fou

On joue la 92minute et Blaise Matuidi décide une fois de plus d'enfiler son costume de super-héros difforme. Sur un centre parfait du Flaco, le Charo dépose tranquillement sa tête dans le petit filet opposé et s'offre un doublé. Et Dieu sait que ce but est important… Alors que le match semblait parfaitement maîtrisé, les Parisiens ont joué avec le feu et on failli se brûler en laissant les Messins revenir à 2-2. Mais Blaise est bien là, prêt à prouver à ceux qui en doutent régulièrement, qu'il est bel et bien indispensable à ce PSG grâce à son abnégation et son mental de guerrier. Puisque dans cet effectif, des joueurs au mental d'acier, il y en a peu. Mais passons… L'essentiel est acquis, grâce à cette victoire à l'arrache, Paris revient à hauteur des Monégasques, en attendant qu'ils jouent, eux aussi, leur match en retard. Ouf.Forcément, le Paris Saint-Germain met rapidement le pied sur le ballon et prend le contrôle total du match. Sans forcer, les hommes d' Unai Emery peuvent travailler dans la largeur en attendant que Marco Verratti trouve une passe qui casse les lignes. Mais pendant trente minutes, les Parisiens se montrent trop imprécis à l'approche de la zone de vérité, à l'image de Blaise Matuidi , qui commence par gâcher une superbe déviation d'Angel Di Maria sur un corner. Quelques minutes plus tard, c'est Lucas qui croque. Et de manière bien plus spectaculaire. Bien servi par Maxwell , qui a dédoublé avec Di Maria, le Brésilien tente une passe de trop alors que le but semblait ouvert. Un choix incompréhensible, mais pas si grave, tant la doublette Di Maria-Maxwell n'a pas fini de faire des ravages dans le couloir gauche.À la demie-heure de jeu, après une nouvelle bonne combinaison entre les deux gauchers, c'est Edinson Cavani qui est à la retombée du centre de Maxwell . Et cette fois-ci, ça ne rate pas. Le plus dur semble fait. Et trois minutes plus tard, encore servi par Maxwell, Blaise Matuidi enfonce le clou d'un pointu aussi dégueulasse qu'efficace. Paris peut reprendre au petit trot, l'accélération a fait son effet. Il faut dire qu'en face, les Messins ne donnent pas l'impression d'y croire une seconde. Regroupés très bas, ils se contentent de boucher le maximum d'espaces. Seul Mevlut Erdinç, qui a peu de ballons à se mettre sous la dent, parvient à se faire remarquer. D'abord en claquant un petit pont à Marco Verratti , ensuite en frappant pour la première fois pour les Messins à la dernière seconde du premier acte, d'une tête mal ajustée.Au retour des vestiaires, les Messins reviennent avec un peu plus de peps sur le terrain. Dès les premiers instants de la seconde période, Cheick Doukouré se procure la première vraie opportunité messine. Mais sa frappe est un poil trop croisée. Sans tout chambouler, les hommes de Philippe Hinschberger sont un peu mieux dans le match, et touchent un peu plus le ballon. En face, les Parisiens sont clairement dans la gestion. Trop, d'ailleurs. Tout endormis, ils se laissent beaucoup trop aller. Mais pour Metz , il faut un déclic de plus pour vraiment se remettre dans le match : l'entrée de deux artistes, Yann Jouffre et Cheick Diabaté. À la 78minute, le premier enroule un sublime coup-franc dans le petit filet opposé. Dix minutes plus tard, c'est le second qui étire sa jambe interminable pour couper le centre d'Ismaila Sarr, auteur d'un beau numéro sur son côté droit. S'en suivent alors cinq minutes de folie, avais que le destin choisisse de favoriser le PSG Yann Jouffre , l'artificier, tape la barre sur un nouveau coup-franc, et quelques instants plus tard, c'est Blaise Matuidi qui donne finalement la victoire aux Parisiens. Sur cette rencontre, Paris a autant montré ses lacunes que ses ressources mentales, mais prend les trois points, et remet la pression sur Monaco