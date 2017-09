Bakou plutôt que Madrid pour accueillir la finale de la LDC 2019 ?

LG

Un poison nommé Wanda.Alors que l'attribution de la finale de la Ligue des champions 2019 se joue entre Madrid et Bakou, les premiers rapports techniques de l’UEFA sur les infrastructures des deux villes viennent de paraître.La petite surprise du chef, c’est que les rapports semblent plus positifs concernant le National Stadium de Bakou que concernant le tout nouvel écrin de l’Atlético de Madrid, le Wanda Metropolitano. Bien que ces premières observations ne soient pas décisives dans l’attribution de l’heureux stade, l’opinion du comité exécutif reste assez inquiétante pour Madrid.Parmi les problèmes rencontrés, les installations du stade ne proposent pas assez d’endroits pour afficher les sponsors, ni d’espaces réservés aux médias et à la presse. De plus, le coût de location du Metropolitano serait jugé trop cher comparativement à celui de Bakou.Des histoires de gros sous, en somme.