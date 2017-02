Bakou et Madrid en pole pour la finale de la Ligue des champions 2019

0

1⃣5⃣member associations have expressd interest in hosting a UEFA club final in 2019. Check the full list here👉https://t.co/wnjmUNHNyV pic.twitter.com/XJlZvL4Lwd — UEFA (@UEFA) 3 février 2017

CP

4470 kilomètres séparent Madrid de Bakou. Le grand écart. Pourtant, l'une des deux villes accueillera la finale de la coupe aux grandes oreilles.C'est l'UEFA qui l'a annoncé, ce vendredi. En décembre dernier, l'organisation avait ouvert aux fédérations un processus de candidature pour devenir l'hôte d'une des finales européennes (Ligue des champions masculine et féminine, Ligue Europa, Supercoupe). Finalement, ce sont deux enceintes ultra-modernes qui se sont manifestées : le Stade Olympique de Bakou et le Wanda Metropolitano.Symbole de la volonté de l' Azerbaïdjan d'accueillir les plus grands événements mondiaux, le stade olympique de Bakou a été construit en 2015. Il a déjà été utilisé pour les Jeux Européens et sera le théâtre de quatre matchs de l'Euro 2020. Seul hic: il comporte une piste d'athlétisme en son sein. Autre finaliste, le Wanda Metropolitano deviendra, dès la saison 2017-2018, la nouvelle enceinte de l' Atlético de Madrid. Le stade permettra d'accueillir plus de 73 000 supporters.Toulouse est la seule ville française a s'être positionné pour recevoir un de ces grands évènements. Le Stadium sera en compétition avec les pelouses de Stuttgart , Glasgow, Francfort ou Istanbul pour l'attribution de Supercoupe d'Europe.Ô mon païs, ô Toulouse.