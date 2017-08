Bakayoko explique pourquoi il a choisi l'équipe de France

1

International français depuis une apparition en amical contre l' Espagne en mars dernier, Tiémoué Bakayoko ne peut plus revenir sur sa décision.Pourtant, au moment de choisir entre la Côte d'Ivoire et l'équipe de France , l'ancien Monégasque était tout sauf convaincu, comme il le raconte à: «Difficile, mais pas impossible. «"C'est la saison prochaine que, peut-être, je choisirai"Mais à en croire Tiémoué, la Dech' peut aussi remercier les Benjamin Mendy , Djibril Sidibé, Thomas Lemar et Kylian Mbappé : «"Tu vas aller en équipe de France Pour cela, il faudra déjà battre les Pays-Bas le 31 août.