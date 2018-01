Bakambu est le joueur africain le plus cher de l'histoire

1.18k

LMC

Et c'est qui le lion maintenant ?Officiel : on vient de basculer dans la folie. Si les valises de Cédric Bakambu pour la Chine étaient déjà prêtes depuis quelques jours, on sait désormais que le Beijing Guoan a dû débourser quelque 74 millions d'euros pour avaler l'international congolais. Quoi ? Comment ? Simple, en réalité : au-delà de la clause libératoire de l'ancien attaquant de Villarreal estimée à 40 millions d'euros, le club chinois a dû se soumettre à de nouvelles taxes imposées par le pays.L'opération permet donc à Bakambu d'enfiler le costume de joueur africain le plus cher de l'histoire du foot, mais aussi de toucher un chèque annuel de 18 millions d'euros brut.Massif.