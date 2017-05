Bailly Eric Cream

Caution sécurité de la défense mancunienne, Eric Bailly impression cette saison. Aussi robuste qu’une liqueur de whisky, l’arrière central dont personne ne parle a tout ce qu’il faut pour devenir la crème de la crème à son poste.

L'héritier de Ferdinand ?

Organisme à muscler et leader à découvrir

Par Florian Cadu

Sur le choix des joueurs, José Mourinho se trompe rarement. Alors, quand lefait lepour recruter un jeune défenseur central, et qu’il aligne quarante millions d’euros pour un garçon qui n’a côtoyé le haut niveau que durant deux petites années, on peut s’attendre à du lourd. Surtout quand Manchester City se place aussi pour récupérer la pépite. Disons-le donc tout net : lorsqu’il a débarqué à United cet été en provenance de Villarreal Eric Bailly représentait un joueur méconnu mais prometteur (puisque l’entraîneur portugais l’avait réclamé) aux yeux de tout le monde (hormis les observateurs attentifs de Série A qui n'ont pas été surpris). Et l’Ivoirien n’a pas déçu. Bien au contraire.Lancé d’entrée de jeu en Premier League et considéré comme un titulaire quasi-indiscutable depuis par Mourinho, Bailly fait mieux que de répondre aux promesses : il impressionne. Meilleur élément de son club à son poste, celui qui a rejoint l’ Espanyol Barcelone en 2011 alors qu’il n’avait jamais joué en première division dans son pays (il était gérant de cabines téléphoniques) ne cesse conforter lesdans leur choix. Avant son arrivée en Angleterre , le natif de Bingerville n’avait pourtant disputé que quarante rencontres de Liga. Signe que rien ne lui fait peur. «, note Michel Dussuyer , son ancien sélectionneur.Bailly, un futur «» ? Peut-être bien. Âgé de 23 ans, le Monsieur n’a pas véritablement de points faibles. Excellent en Espagne , il l’est également aujourd’hui en Premier League. «» , assure Dussuyer, très emballé par son ex-poulain. Avant de lister ses nombreuses qualités démontrées avec MU : «» C’est dit.Un constat flatteur. Mais raisonnable, sans aucun doute. Reste que s’il veut un jour constituer une référence à son poste, Bailly va devoir compter sur un corps un peu moins fragile. En deux ans, le défenseur a été victime de huit blessures. La dernière en date ayant eu lieu fin avril après 38 jours d’indisponibilité cet hiver. Voilà pourquoi il n’a jamais atteint les trente matchs en championnat sur une saison (25 avec Villarreal l’an dernier, 22 avec Manchester actuellement). Dussuyer, lui, voit un autre domaine dans lequel Eric doit progresser : «» Et concernant sa place dans le vestiaire, sa capacité à se muer en leader ? «, répond l’entraîneur…"Bouge-toi !" » . S’il répète ses performances actuelles, il en aura au moins la crédibilité.