Bagarre générale lors de la finale de Coupe de Russie

3

Ben je even het einde van Russische bekerfinale aan het kijken en dan deze knokpartij Lokomotiv Moskou - Ural Yekatarinenburg 2-0 pic.twitter.com/QK8WLKvrMj — Hippe uut Zutphen (@Hippezutphen) 2 mai 2017

MR

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Tout était joué dans les arrêts de jeu de la finale de Coupe de Russie, disputée mardi soir à Sotchi. Le Lokomotiv Moscou se dirigeait tranquillement vers le septième trophée de son histoire, menant 2-0 face à l'Oural Iekateringbourg, grâce à un tir dévié de Denisov (76) et une belle frappe enroulée de Miranchuk (90). Sauf qu'en Russie, la note artistique compte également. Et quel art plus noble que la boxe ?Le Brésilien Ari (n°90) et le Péruvien Jefferson Farfán (n°8) font bloc face au joueur de l'Oural Artyom Fidler (n°57). Coups droits, balayettes, manchettes, tout y est. Y compris les quatre exclusions qui viendront clore les débats.Cette fois c'est sûr, la Russie est prête pour sa Coupe du monde 2018.