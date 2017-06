Bagarre générale lors d'un match de charité

AH

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

La définition de match amical n'a jamais été aussi ébranlée. Ce dimanche à Santa Ana, les légendes du Club America et des Pumas, deux clubs ennemis de Mexico, s'affrontaient dans une rencontre au profit de la United Soccer Talents. Un match de charité classique, qui a légèrement dérapé à la mi-temps.Profitant des faibles services d'ordre du stade, les supporters des deux équipes se sont introduits sur le terrain à la mi-temps pour en découdre. Résultat, une cinquantaine d'individus se sont cognés sur la pelouse, causant quelques blessures, cinq interpellations et l'interruption du match. Un triste spectacle pour ce match « amical » de charité.United soccer talent vise à sortir les jeunes défavorisés de la violence et de la misère. Loupé.