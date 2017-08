Badstuber rejoint Stuttgart

AH

Le Benjamin Button du foot.Après une carrière démarrée au top avec le Bayern Munich de 2008 à 2017, Holger Badstuber avait rejoint Schalke 04 en janvier, et dégringole maintenant jusqu'à Stuttgart , promu en Bundesliga. En un an, le défenseur central allemand de 28 ans passe donc de la lutte pour le titre à celle du maintien. Costaud.L'ex-international allemand, qui n'a plus été appelé depuis 2015, a été laissé libre par le Bayern Munich . Il a donc choisi Stuttgart , un club qu'il a connu deux ans lors de son enfance entre 2000 et 2002, et un des ennemis du Bayern et de Schalke : logique.Optimistes, le club et le joueur se sont liés pour une petite saison.