Bacca fait sourire le Milan

0

Milan 3-1 Chievo

C'est ce qu'on appelle une soirée complète.Ce samedi soir, Carlos Bacca a tout vécu. Il a marqué. Deux fois. Il a raté des occasions. Il a couru dans tous les sens. Il a raté un penalty. Il a réalisé des gestes magnifiques et en a loupé d'autres invraisemblables. Bref, le Colombien est l'homme de la soirée.Vainqueur la semaine dernière sur la pelouse de Sassuolo grâce à un penalty contesté du même Bacca, Milan recevait ce samedi soir à San Siro sa bête blanche (l'inverse de la bête noire) : le Chievo . C'est simple : lesn'ont jamais gagné ici face à l' AC Milan , et restent même sur onze défaites consécutives à la Scala del Calcio contre les. Onze, qui font désormais douze.En grande partie grâce à Bacca, donc, auteur de l'ouverture du score, puis du but du 2-1 en seconde période. Entre-temps, De Guzmán avait égalisé sur penalty, et Bacca, encore lui, avait foiré un péno. Une soirée de penaltys, puisque le 3-1 a également été inscrit sur péno par l'entrant Lapadula. En fin de match, Cacciatore aurait pu permettre au Chievo de revenir à 3-2, mais a réussi l'exploit de tirer sur la barre à un mètre des buts vides.Grâce à ce succès, Milan revient provisoirement à hauteur de la Lazio , cinquième, et va même avoir la satisfaction de passer la nuit devant l' Inter , qui se déplace ce dimanche à Cagliari Oui, une soirée complète.